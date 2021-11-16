"Единая Россия" и Минпросвещения создадут оперштаб для координации программы капремонта школ

"Единая Россия" и Минпросвещения создадут оперативный штаб для координации программы капремонта школ. В него войдут представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники "Большой перемены".

В регионах отделения "Единой России" совместно с министерством организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, на которой обсуждались направления реализации положений народной программы партии в сфере образования.

Андрей Турчак отметил, что в рамках программы должно быть отремонтировано более 7 тыс. школ. "Капремонт — это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое оборудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы", — сказал секретарь генсовета "Единой России".

Сергей Кравцов в свою очередь напомнил о поручении президента привлечь родителей и учеников к проектированию новых школьных пространств. По его мнению, работа штабов позволит достичь поставленной президентом задачи.

"Также у нас идет большой проект по строительству школ — к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены", — добавил он.

По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд руб. ежегодно, а с учетом регионального финансирования — 100 млрд рублей. "Мы уже приняли решение — и это тоже была инициатива "Единой России" — чтобы в приемке объектов принимали участие управляющие советы школ", — отметил министр.

В свою очередь, координатор партпроекта "Новая школа", первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила решить и проблему перевода детей на время проведения капремонта школы в другие учебные заведения либо на дистанционное обучение — сейчас зачастую школьникам приходится учиться в третью смену. В числе первоочередных и вопрос обеспечения антитеррористической безопасности. Помимо этого, партией и министерством будут проработаны поправки в законопроект о школьной медицине, который был внесен в Госдуму "Единой Россией" и принят в первом чтении.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова (фракция "Единой России") подчеркнула также, что на площадке партийной Комиссии по образованию и науке, которую возглавляет сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, обсудят вопрос справедливого соотношения окладной и премиальной части в зарплате учителей.

Завершая встречу, Сергей Кравцов отметил, что необходимо развивать инфраструктуру для детского отдыха и ввести мораторий на перепрофилирование детских лагерей — этот вопрос будет проработан с "Единой Россией". Также министр пригласил представителей партии принять участие во Всероссийском совещании по развитию детского и юношеского спорта 24 ноября.

"В свое время по инициативе "Единой России" была организована колоссальная программа строительства бассейнов. Люди в регионах благодарят за нее. В продолжение этой работы идет оснащение спортзалов. Нам надо развивать массовый детский спорт, иначе сложно добиваться каких-то достижений. До 2024 года в каждой школе должен быть детский театральный кружок и спортивные секции", — заключил Сергей Кравцов.

Депутаты Самарской губернской думы отмечают, что по данным регионального Министерства образования подготовлена заявка на капитальный ремонт 21 школы для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по созданию дополнительных мест в школах. Их этой заявки 33% — это городские образовательные организации.

"Вопрос строительства и капитального ремонта школ сейчас очень актуален. В Самарской области многие образовательные учреждения были построены частично до Великой Отечественной войны или сразу после. К примеру, в настоящее время сложилась такая ситуация, что детей больше, чем школы и детские сады могут реально вместить. Конечно, необходимо открывать новые места и в детских садах, и в школах. Очень хорошо, что сейчас есть президентские инициативы, нацпроекты, государственные программы и по строительству, и по капитальному ремонту образовательных организаций", — прокомментировала председатель комитета Самарской губернской думы по образованию и науке Светлана Ильина.