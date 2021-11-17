Самарские рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы начали новый сезон с медалей

В подмосковном Новогорске завершились первые в новом сезоне всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин. В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены страны.

По итогам турнира на пьедестал почета поднялись два представителя Самарской области, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио-2020 Кирилл и Антон Бородачевы.

В финальном поединке Кирилл Бородачев одолел соперника из Московской области Александра Сироткина со счетом — 15:5 и завоевал золотую медаль. Бронзовые награды у Антона Бородачева и у Егора Баранникова (Башкортостан).