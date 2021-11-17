ХК "Лада" обыграл "Ижсталь"

Во вторник, 16 ноября, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл команду из Ижевска.

В первом периоде Михаил Назаров и Станислав Альшевский отправили по шайбе в ворота Евгения Иванникова — 2:0.

Во втором периоде Владимир Бобылев увеличил счет — 3:0. Для нападающего "Лады" эта шайба стала первой в сезоне.

В концовке третьего периода Дамир Ширгазиев отыграл одну шайбу — 3:1 победа "Лады".