ХК "Лада" обыграл "Ижсталь"

Во вторник, 16 ноября, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл команду из Ижевска.
В первом периоде Михаил Назаров и Станислав Альшевский отправили по шайбе в ворота Евгения Иванникова — 2:0.
Во втором периоде Владимир Бобылев увеличил счет — 3:0. Для нападающего "Лады" эта шайба стала первой в сезоне.
В концовке третьего периода Дамир Ширгазиев отыграл одну шайбу — 3:1 победа "Лады".
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