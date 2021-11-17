"Ладья" проиграла "Стальным лисам" в первом матче

Во вторник, 16 ноября, ХК "Ладья" на домашней арене проиграл "Стальным лисам" из Магнитогорска.
В первом периоде соперники обменялись шайбами: Богдан Крохалев открыл счет, а Егор Филиппов сравнял его — 1:1.
Во втором периоде уральцы вышли вперед после точного броска Никиты Зимина — 1:2.
Этот счет не изменился до финальной сирены.
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