В Самарской области на трассе М-5 произошло несколько ДТП

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В Самарской области на трассе М-5 между Самарой и Тольятти произошло несколько ДТП. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Патруль Тольятти" на ТОЛЬЯТТИ 24 (16+).

Фото: скриншот с видео