В Самарской области на трассе М-5 произошло несколько ДТП

В Самарской области на трассе М-5 между Самарой и Тольятти произошло несколько ДТП. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Патруль Тольятти" на ТОЛЬЯТТИ 24 (16+).
По их данным, несколько машин вылетели в кювет. На представленном в соцсетях видео видно, что есть и автомобили, которые перевернулись на крышу.
По словам водителей, ехать тяжело, дорога покрыта льдом.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...