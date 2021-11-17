Стали известны подробности двух ДТП с участием пяти машин на трассе М-5

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области рассказали, как произошло ДТП на трассе М-5 с участием пяти автомобилей.
По данным полицейских, примерно в 8:00 17 ноября 54-летний водитель Renault Logan, ехавший в левом ряду, не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине Lada Granta.
Около 8:10, по предварительной версии, увидевший аварию водитель "Нивы" начал притормаживать, чтобы помочь попавшим в ДТП, и в его машину врезалась следовавшая позади "Газель", с которой столкнулась еще одна попутная "Газель". После столкновения все три машины отбросило в кювет.
В аварии пострадала пассажирка "Нивы". Ее госпитализировали.
Подробные обстоятельства этих ДТП устанавливают.
Представители пресс-службы регионального ГУ МВД призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...