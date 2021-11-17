Стали известны подробности двух ДТП с участием пяти машин на трассе М-5

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области рассказали, как произошло ДТП на трассе М-5 с участием пяти автомобилей.

По данным полицейских, примерно в 8:00 17 ноября 54-летний водитель Renault Logan, ехавший в левом ряду, не справился с управлением и врезался в стоявшую на обочине Lada Granta.

Около 8:10, по предварительной версии, увидевший аварию водитель "Нивы" начал притормаживать, чтобы помочь попавшим в ДТП, и в его машину врезалась следовавшая позади "Газель", с которой столкнулась еще одна попутная "Газель". После столкновения все три машины отбросило в кювет.

В аварии пострадала пассажирка "Нивы". Ее госпитализировали.

Подробные обстоятельства этих ДТП устанавливают.

Представители пресс-службы регионального ГУ МВД призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.