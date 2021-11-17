Четыре гандболистки "Лады" получили вызов в национальную сборную России

Четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак) получили вызов в национальную сборную России на заключительный этап подготовки к чемпионату мира в Испании.

В подмосковном Новогорске главная команда нашей страны соберется 22 ноября, а уже через два дня отправится в Норвегию. Там она 25, 27 и 28 ноября сыграет три матча (с кореянками, голландками и хозяйками площадки) в рамках международного турнира "Intersport Cup 2021" в Бергене.

Последующий вслед за этим планетарный форум будет проходить в четырех испанских городах с 1 по 19 декабря. Соперниками россиянок в Лирии в борьбе за три путевки в основной раунд от группы "В" станут поочередно Камерун, Польша и Сербия. Всего групп — восемь. В квартет "А", который на втором этапе без одного своего аутсайдера объединится с тремя командами из нашей группы, входят Франция, Черногория, Ангола и Словения.

На предстоящий УТС в Подмосковье тренерский штаб во главе с Людмилой Бодниевой вызвал 20 гандболисток. В итоговую заявку на ЧМ-2021 попадут 18, но на каждый матч можно будет заявлять лишь 16. При этом допускается использование спортсменок из расширенного списка, в который включены 35 игроков, в том числе еще две тольяттинки — Алена Блохина и Яна Жилинскайте.

Добавим, что "Лада" без четырех своих "сборниц" с 22 ноября разместится в спортивном комплексе "Юность" Адлерского района города Сочи. Там у нее до 6 декабря будет проводиться учебно-тренировочный сбор.