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Офис Россельхозбанка в селе Борское отмечает двадцатилетие

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский региональный филиал Россельхозбанка работает с 2000 года и насчитывает сегодня 25 дополнительных офисов по всей области. В селе Борское дополнительный офис филиала начал обслуживать клиентов в ноябре 2001 года, а в июне этого года в нем прошла масштабная реновация. Были оборудованы просторный зал, удобная зона ожидания, организована простая и понятная внутренняя навигация, обеспечена возможность обслуживания маломобильных групп населения.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"В этом году мы провели реновацию офисов в селе Борское и в городе Тольятти. Приведение дополнительных офисов к современным банковским стандартам — это работа в рамках большого проекта, рассчитанного на несколько лет. Также продолжается работа по расширению сети — в октябре открылся новый офис в микрорайоне "Южный город". Мы стремимся, чтобы жители и в городах, и в селах нашей области совершали банковские операции в максимально комфортных условиях", — отметил директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов.

В сельском офисе можно открыть вклад по привлекательной ставке, подать заявку на ипотеку, в том числе с государственной поддержкой, оформить потребительский кредит, рефинансировать кредиты или ипотеку, выпустить банковскую карту, перевести или обменять деньги. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание (с бесплатным открытием и обслуживанием счета), широкий выбор депозитов, выгодные условия кредитования. К банкомату организован круглосуточный доступ.

"Мы видим, что Россельхозбанк уделяет особое внимание раскрытию потенциала сельских территорий и развитию фермерского движения. Аграрии Борского района пользуются кредитами для АПК на льготных условиях от банка, программой сельской ипотеки, потребительскими кредитами на благоустройство для жителей села и другими банковскими продуктами. В этом году фермерам стала доступна цифровая платформа Своё Фермерство от Россельхозбанка, которая оказывает помощь в производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции. Хочу отметить, что благодаря в том числе и поддержке Россельхозбанка аграрии района продолжают удерживать достойные позиции в Самарском регионе", — отметил Глава муниципального района Борский Эдуард Викторович Ардабьев.

"За счёт инвестиционных кредитов Россельхозбанка колхоз "Луч Ильича" продолжает обновлять технику. В Борском районе мы являемся одним из немногих хозяйств, располагающих техникой под любые погодные условия, что позволяет нам проводить посевную и уборочную компании в оптимальные сроки. С банком эффективно сотрудничаем более трех лет", — рассказал Сергей Вергун, председатель колхоза "Луч Ильича".

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