Самозанятая из Самары оформила микрозайм Гарантийного фонда на создание музыкальной студии

Джаз-музыкант, барабанщик из Самары Екатерина Ананьева уже четыре года является резидентом "Дома 77" — творческого пространства, расположенного по ул. Ленинградской. Летом Екатерина оформила статус самозанятой и одновременно с этим решила, что хочет передавать свои музыкальные знания — заниматься преподаванием.

"Чтобы вести профессиональную преподавательскую деятельность и получать меры поддержки необходимо зарегистрироваться. Я поняла, что гораздо больше преимуществ у тех, кто официально оформил самозанятость, нежели у простых уличных музыкантов", — рассказала девушка.

По словам Екатерины Ананьевой, для качественных уроков в студии необходимо сделать косметический ремонт, приобрести соответствующее оборудование, создать шумопоглощающее покрытие стен. А это требует значительных вложений.

Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" позволяет создавать в регионе комфортные условия для предпринимателей и самозанятых. По поручению губернатора Дмитрия Азарова для пользователей специального налогового режима в Самарской области формируется своя линейка инструментов поддержки: финансовые, образовательные, консультационные, маркетинговые и др.

Из социальных сетей Екатерина Ананьева узнала о Гарантийном фонде Самарской области и специальной программе для плательщиков налога на профессиональный доход. Самозанятая подала документы и оформила микрозайм на сумму 170 тысяч и сроком на 2 года.

"В качестве антикризисных мер поддержки самозанятых мы утвердили три условия, позволяющие облегчить доступ этой категории предпринимателей к финансовым продуктам Гарантийного фонда. Мы отменили минимальный срок с момента регистрации в качестве самозанятого — теперь за микрозаймом могут обратиться только что зарегистрированные плательщики налога на профессиональный доход. Второе изменение касается стоимости привлекаемых средств: независимо от того, где зарегистрирован самозанятый и в какой сфере он осуществляет свою деятельность, ставка по микрозайму составит 1% годовых. Кроме того, мы упростили требование к залогу, снизив его стоимость до 10 тысяч рублей", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как признается Екатерина Ананьева, для музыкантов важно создать в студии правильное звукопоглощение, а для занятий с детьми это является решающим условием — громкие звуки, отражающиеся от голых стен, их попросту пугают. Уже в январе обновленная студия должна начать принимать первых учеников.

"Мы были очень удивлены, что в Гарантийном фонде к нам, простым музыкантам, отнеслись как к серьезным бизнесменам. Специалисты помогли составить заявку, собрать необходимый пакет документов, определить имущество для залога. Нас сопровождали на всех этапах, очень быстро рассмотрели документы и вынесли положительное решение", — поделилась своим опытом Екатерина Ананьева.

Срок микрозайма составляет 2 года, а полученные средства заемщик должен потратить за 90 дней. "Если самозанятый в это время не успевает полностью потратить микрозайм, он может написать заявление с описанием ситуации и направить это заявление нам. По результатам рассмотрения заявления фонд может продлить этот срок еще на три месяца. Таким образом, полгода — это максимальный срок, в течение которого самозанятый должен направить полученные денежные средства на цели, связанные непосредственно с его деятельностью", — пояснила генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.