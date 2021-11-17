25 млн за Ferrari: ВСК назвала самые дорогие автомобили для страховщиков

Эксперты Страхового Дома ВСК рассказали о самых крупных выплатах по каско с 2018 года за автомобили, которые не подлежат восстановлению после ДТП. Компания выделила топ-5 самых высоких компенсаций. В рейтинг вошли только три марки автомобилей — Ferrari, Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

Лидером списка с большим отрывом стала Ferrari GTC4 LUSSO. Ее водитель в апреле не справился с управлением в дождливую погоду на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург. В итоге произошло столкновение с автомобилем Skoda и с отбойником. Спорткар был признан конструктивно погибшим. ВСК выплатила по каско ущерб в размере более 25 млн рублей.

В полтора раза дешевле компании обошлось серьезное ДТП с участием Mercedes-Benz G-Class, который столкнулся с другим автомобилем в центре Челябинска с последующим наездом на пешехода в сентябре 2019 года. Машина признана конструктивно погибшей, а владельцу выплачено более 16 млн рублей компенсации.

В декабре, накануне Нового 2019 года, по дороге в аэропорт Шереметьево в летальное для автомобиля ДТП попал Rolls-Royce Ghost. Водитель не учел снегопад, потерял управление и врезался в дерево. Транспортное средство признали конструктивно погибшим, а ущерб оценили в 13,6 млн рублей.

В ноябре 2019 года пермский филиал выплатил ущерб за Mercedes-Benz AMG GT в размере 12,9 млн рублей. Водитель не справился с управлением, пробил отбойник и вылетел с трассы.

Еще одно "тотальное" ДТП произошло в Хабаровске в марте 2018 года. Тогда Mercedes-Benz G-Class при обгоне грузового ТС выехал на встречную полосу и врезался в столб. Страхователю была выплачена компенсация по каско в размере 11,6 млн рублей.

"Многие автомобили премиум-класса при попадании в серьезные ДТП признаются конструктивно погибшими. Связано это с тем, что их восстановление нецелесообразно и обойдется дороже рыночной стоимости застрахованного авто. Страховой Дом ВСК в таких случаях поддерживает страхователей полисами каско, покрывающими риск тотального ущерба, и полностью компенсирует убытки владельца", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.