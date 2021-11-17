25 млн за Ferrari: ВСК назвала самые дорогие автомобили для страховщиков

Эксперты Страхового Дома ВСК рассказали о самых крупных выплатах по каско с 2018 года за автомобили, которые не подлежат восстановлению после ДТП. Компания выделила топ-5 самых высоких компенсаций. В рейтинг вошли только три марки автомобилей — Ferrari, Mercedes-Benz и Rolls-Royce.
Лидером списка с большим отрывом стала Ferrari GTC4 LUSSO. Ее водитель в апреле не справился с управлением в дождливую погоду на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург. В итоге произошло столкновение с автомобилем Skoda и с отбойником. Спорткар был признан конструктивно погибшим. ВСК выплатила по каско ущерб в размере более 25 млн рублей.
В полтора раза дешевле компании обошлось серьезное ДТП с участием Mercedes-Benz G-Class, который столкнулся с другим автомобилем в центре Челябинска с последующим наездом на пешехода в сентябре 2019 года. Машина признана конструктивно погибшей, а владельцу выплачено более 16 млн рублей компенсации.
В декабре, накануне Нового 2019 года, по дороге в аэропорт Шереметьево в летальное для автомобиля ДТП попал Rolls-Royce Ghost. Водитель не учел снегопад, потерял управление и врезался в дерево. Транспортное средство признали конструктивно погибшим, а ущерб оценили в 13,6 млн рублей.
В ноябре 2019 года пермский филиал выплатил ущерб за Mercedes-Benz AMG GT в размере 12,9 млн рублей. Водитель не справился с управлением, пробил отбойник и вылетел с трассы.
Еще одно "тотальное" ДТП произошло в Хабаровске в марте 2018 года. Тогда Mercedes-Benz G-Class при обгоне грузового ТС выехал на встречную полосу и врезался в столб. Страхователю была выплачена компенсация по каско в размере 11,6 млн рублей.
"Многие автомобили премиум-класса при попадании в серьезные ДТП признаются конструктивно погибшими. Связано это с тем, что их восстановление нецелесообразно и обойдется дороже рыночной стоимости застрахованного авто. Страховой Дом ВСК в таких случаях поддерживает страхователей полисами каско, покрывающими риск тотального ущерба, и полностью компенсирует убытки владельца", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.