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Страхование Финансы

25 млн за Ferrari: ВСК назвала самые дорогие автомобили для страховщиков

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Страхового Дома ВСК рассказали о самых крупных выплатах по каско с 2018 года за автомобили, которые не подлежат восстановлению после ДТП. Компания выделила топ-5 самых высоких компенсаций. В рейтинг вошли только три марки автомобилей — Ferrari, Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

Лидером списка с большим отрывом стала Ferrari GTC4 LUSSO. Ее водитель в апреле не справился с управлением в дождливую погоду на федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург. В итоге произошло столкновение с автомобилем Skoda и с отбойником. Спорткар был признан конструктивно погибшим. ВСК выплатила по каско ущерб в размере более 25 млн рублей.

В полтора раза дешевле компании обошлось серьезное ДТП с участием Mercedes-Benz G-Class, который столкнулся с другим автомобилем в центре Челябинска с последующим наездом на пешехода в сентябре 2019 года. Машина признана конструктивно погибшей, а владельцу выплачено более 16 млн рублей компенсации.

В декабре, накануне Нового 2019 года, по дороге в аэропорт Шереметьево в летальное для автомобиля ДТП попал Rolls-Royce Ghost. Водитель не учел снегопад, потерял управление и врезался в дерево. Транспортное средство признали конструктивно погибшим, а ущерб оценили в 13,6 млн рублей.

В ноябре 2019 года пермский филиал выплатил ущерб за Mercedes-Benz AMG GT в размере 12,9 млн рублей. Водитель не справился с управлением, пробил отбойник и вылетел с трассы.

Еще одно "тотальное" ДТП произошло в Хабаровске в марте 2018 года. Тогда Mercedes-Benz G-Class при обгоне грузового ТС выехал на встречную полосу и врезался в столб. Страхователю была выплачена компенсация по каско в размере 11,6 млн рублей.

"Многие автомобили премиум-класса при попадании в серьезные ДТП признаются конструктивно погибшими. Связано это с тем, что их восстановление нецелесообразно и обойдется дороже рыночной стоимости застрахованного авто. Страховой Дом ВСК в таких случаях поддерживает страхователей полисами каско, покрывающими риск тотального ущерба, и полностью компенсирует убытки владельца", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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