Росбанк L’Hermitage Private banking знает цену доверия клиента

Мы решили познакомить своих читателей с Private Banking в проекте, где управляющий директор Росбанк LʼHermitage Private Banking Валерия Буренко раскрывает секреты успешного управления частным капиталом.
Как известно, культура управления частным капиталом родилась в Европе, где во все времена ценились безопасность, качество услуг и экспертизы, а также умение вести диалог с клиентом. Сегодня к ним добавились новые технологии и проактивная позиция банка, готового взять на себя решение частных вопросов, порой далеко выходящих за рамки стандартных банковских услуг.
Однако предложение Росбанк LʼHermitage Private banking этим не ограничивается. Опираясь на накопленные знания, он выстраивает экосистему, которая предполагает универсальный клиентский опыт. Это и текущее обслуживание, и размещение активов, инвестиционные решения самой разной сложности с использованием инструментов российского и международного рынков, вопросы финансирования, lifestyle, альтернативные виды инвестирования в зависимости от потребностей и интересов клиентов.
Private Banking от Росбанка — это комплексное сопровождение и комфортное обслуживание не только для клиента, но и для его бизнеса и семьи.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.