82-летняя тольяттинка навела полицейских на пытавшегося ее обмануть мошенника

В Тольятти полицейские задержали 37-летнего мужчину по подозрению в покушении на мошенничество, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

82-летняя местная жительница обратилась к полицейским сразу после того, как ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что якобы сын пенсионерки стал виновником ДТП, а чтобы ему "помочь" нужно передать курьеру 100 тыс. рублей.

Приехавшие полицейские дождались вместе с женщиной, когда ей позвонят и попросят выйти с деньгами. Оказалось, что приехавший водитель такси должен был взять пакет и отвезти его на указанный адрес на Южном шоссе. В итоге подозреваемого задержали, когда он забирал деньги у таксиста.