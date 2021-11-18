"Ладья" вновь проиграла "Стальным лисам"

В первом периоде, как и накануне, команды обменялись заброшенными шайбами: уральцы открыли счет на 2-й минуте (Кирилл Плохов), а тольяттинцы отыгрались на 13-й после того, как Александр Пономарев реализовал большинство — 1:1.
Второй период остался за "Стальными Лисами": Богдан Крохалев и Илья Квочко забросили по шайбе в ворота Максима Майорова — 1:3.
В третьем периоде магнитогорцы довели счет до 6:1 в свою пользу.
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