"Ладья" вновь проиграла "Стальным лисам"

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В первом периоде, как и накануне, команды обменялись заброшенными шайбами: уральцы открыли счет на 2-й минуте (Кирилл Плохов), а тольяттинцы отыгрались на 13-й после того, как Александр Пономарев реализовал большинство — 1:1.