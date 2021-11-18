В Красноармейском районе на пожаре погиб мужчина

Во среду, 17 ноября, в Красноармейском районе на пожаре погиб пожилой мужчина, сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Информация о возгорании в на ул. Рабочей п. Бутковский с. п. Ленинский поступило в дежурную смену в 02:30. Горел частный дом на площади 90 кв. метров. Для ликвидации привлекались пять человек личного состава и две единицы техники. В 04:31 пожар был полностью ликвидирован.

На пожаре погиб 72-летний мужчина, еще один мужчина, 1967 года рождения пострадал.