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Музыка Культура

В самарском Kowalski Club выступит джазовый квартет Вадима Харченко

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 ноября, в самарском Kowalski Club в 19:00 состоится джаз-квартирник. Зрители увидят и услышат квартет Вадима Харченко, который сыграет авторский джаз на стыке мейнстрима и современных течений.

Вадим Харченко — джазовый гитарист и композитор, участник многих московских коллективов и лидер собственных ансамблей. Вадим выступал на таких международных фестивалях, как "Усадьба Джаз", "Arctic Jazz", "Город Джаз" и др., а в 2012 году стал лауреатом конкурса "Многоликая гитара-2012".

Музыкант сотрудничал с многими представителями джазовой сцены: Владимиром Нестеренко, Павлом Скорняковым, Сергеем Хутасом, Николаем Ольшанским, Михаилом Фотченковым, Ольгой Синяевой, Анастасией Лютовой и многими другими. Выступает на ведущих площадках: Джаз-клуб "Эссе", Клуб Алексея Козлова, Клуб Игоря Бутмана и др.

В состав квартета входят известные музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы:

Илья Алехин — барабаны,
Михаил Марышев — фортепиано,
Касьян Лекус — контрабас

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