В самарском Kowalski Club выступит джазовый квартет Вадима Харченко

В пятницу, 19 ноября, в самарском Kowalski Club в 19:00 состоится джаз-квартирник. Зрители увидят и услышат квартет Вадима Харченко, который сыграет авторский джаз на стыке мейнстрима и современных течений.
Вадим Харченко — джазовый гитарист и композитор, участник многих московских коллективов и лидер собственных ансамблей. Вадим выступал на таких международных фестивалях, как "Усадьба Джаз", "Arctic Jazz", "Город Джаз" и др., а в 2012 году стал лауреатом конкурса "Многоликая гитара-2012".
Музыкант сотрудничал с многими представителями джазовой сцены: Владимиром Нестеренко, Павлом Скорняковым, Сергеем Хутасом, Николаем Ольшанским, Михаилом Фотченковым, Ольгой Синяевой, Анастасией Лютовой и многими другими. Выступает на ведущих площадках: Джаз-клуб "Эссе", Клуб Алексея Козлова, Клуб Игоря Бутмана и др.
В состав квартета входят известные музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы:
Илья Алехин — барабаны,
Михаил Марышев — фортепиано,
Касьян Лекус — контрабас
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!