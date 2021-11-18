В самарском Kowalski Club выступит джазовый квартет Вадима Харченко

В пятницу, 19 ноября, в самарском Kowalski Club в 19:00 состоится джаз-квартирник. Зрители увидят и услышат квартет Вадима Харченко, который сыграет авторский джаз на стыке мейнстрима и современных течений.

Вадим Харченко — джазовый гитарист и композитор, участник многих московских коллективов и лидер собственных ансамблей. Вадим выступал на таких международных фестивалях, как "Усадьба Джаз", "Arctic Jazz", "Город Джаз" и др., а в 2012 году стал лауреатом конкурса "Многоликая гитара-2012".

Музыкант сотрудничал с многими представителями джазовой сцены: Владимиром Нестеренко, Павлом Скорняковым, Сергеем Хутасом, Николаем Ольшанским, Михаилом Фотченковым, Ольгой Синяевой, Анастасией Лютовой и многими другими. Выступает на ведущих площадках: Джаз-клуб "Эссе", Клуб Алексея Козлова, Клуб Игоря Бутмана и др.

В состав квартета входят известные музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы:

Илья Алехин — барабаны,

Михаил Марышев — фортепиано,

Касьян Лекус — контрабас