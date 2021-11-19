16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккейная "Лада" обыграла "Нефтяник" "Ладья" вновь проиграла "Стальным лисам" "Ладья" проиграла "Стальным лисам" в первом матче ХК "Лада" обыграл "Ижсталь" ЦСК ВВС обыграл "Ижсталь"

Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" обыграла "Нефтяник"

ТОЛЬЯТТИ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 18 ноября, ХК "Лада" встречался "Нефтяником" из Альметьевска.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий "Лады" Максим Денежкин, точно бросивший в ближнюю девятку ворот Рафаэля Хакимова — 1:0.

На 25-й минуте Владислав Червоненко в средней зоне перехватил шайбу и опередил выкатившегося далеко из ворот голкипера "Нефтяника" — 2:0. Тольяттинцы в этот момент играли в меньшинстве.

Гости сразу же ответили шайбой — рикошетом от клюшки защитника "Лады" она влетела в ворота — 2:1.

На 36-й минуте Андрей Белозеров реализовал большинство, воспользовавшись передачей Михаила Назарова.

В начале третьего периода тольяттинцы на 1.07 остались втроем против пятерки гостей, но сократить отставание гостям не позволили.

На 55-й минуте Шураков в большинстве оформил дубль — 3:2. Для того, чтобы восстановить разрыв в две шайбы, "Ладе" понадобилось чуть больше минуты — 4:2 после броска Назарова.

Этот счет не изменился до финальной сирены — "Лада" одержала впервые в сезоне одержала четвертую победу кряду.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5