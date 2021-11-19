Хоккейная "Лада" обыграла "Нефтяник"

В четверг, 18 ноября, ХК "Лада" встречался "Нефтяником" из Альметьевска.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий "Лады" Максим Денежкин, точно бросивший в ближнюю девятку ворот Рафаэля Хакимова — 1:0.

На 25-й минуте Владислав Червоненко в средней зоне перехватил шайбу и опередил выкатившегося далеко из ворот голкипера "Нефтяника" — 2:0. Тольяттинцы в этот момент играли в меньшинстве.

Гости сразу же ответили шайбой — рикошетом от клюшки защитника "Лады" она влетела в ворота — 2:1.

На 36-й минуте Андрей Белозеров реализовал большинство, воспользовавшись передачей Михаила Назарова.

В начале третьего периода тольяттинцы на 1.07 остались втроем против пятерки гостей, но сократить отставание гостям не позволили.

На 55-й минуте Шураков в большинстве оформил дубль — 3:2. Для того, чтобы восстановить разрыв в две шайбы, "Ладе" понадобилось чуть больше минуты — 4:2 после броска Назарова.

Этот счет не изменился до финальной сирены — "Лада" одержала впервые в сезоне одержала четвертую победу кряду.