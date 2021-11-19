В Ульяновской области поймали самарского браконьера

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На берегу реки Большой Черемшан около с. Чувашский Сускан Мелекесского района Ульяновской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 59-летнего жителя Самарской области, который осуществлял незаконную ловлю с помощью запрещенного орудия.