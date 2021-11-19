Николай Ренц рассказал как решается проблема с реконструкцией дороги на выезде из пос. Приморский

Проблему многокилометровой пробки, которая копится на въезде в Тольятти из пос. Приморский, начнут решать в следующем году. Об этом в прямом эфире в ЦУР рассказал глава города Николай Ренц.
"У нас в экспертизе проект реконструкции этой части дороги. Там вокруг частные земли, мы закончили переговоры с собственниками, договорились, и планируем в первом квартале следующего года разыграть контракт на реконструкцию. Он где-то в пределах 160 млн руб.", — заявил Николай Ренц
По его словам, проект предусматривает расширение проезжей части и создание дополнительной полосы. Кроме того, планируется соединить с. Подстепки с Особой экономической зоной с выходом Южное шоссе.
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