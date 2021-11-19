ВСК стал партнером акции "Зеленая неделя" для бизнеса, приуроченной к 180-летию Сбербанка

Страховой Дом ВСК выступил в качестве партнера акции "Зеленая неделя" для бизнеса, приуроченной к 180-летию Сбербанка. В связи с этим клиентам группы Сбер предоставляется скидка 30% на новый продукт ВСК — "Защита бизнеса". Она доступна только при оплате полиса картой СберБизнес.
Продукт разработан для малого или среднего бизнеса (предприятий торговли, сферы обслуживания, организаций по предоставлению административных услуг) и позволяет каждому клиенту самостоятельно подобрать оптимальную защиту для объектов, которые наиболее подвержены утрате или повреждению.
Владелец бизнеса может застраховать, например, здание, выбрав только конструктивные элементы и только от катастрофических рисков. Затраты на такой полис будут незначительными для его бюджета. Также объектом страхования можно выбрать отделку и инженерное оборудование с такими рисками, как аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем. Стоимость страхования немного увеличится, но защищено будет то, что наиболее подвержено риску.
"ВСК давно движется в направлении цифровизации и делает это успешно. Наш новый продукт — подтверждение. Он позволяет клиенту оперативно в онлайн-режиме выбрать нужную защиту и при этом сэкономить. Скидка в 30%, которая дается за счет сотрудничества со Сбербанком, также коррелируется с предстоящим 30-летием ВСК. Так что для нас запуск продукта тоже важное событие", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.