ВСК стал партнером акции "Зеленая неделя" для бизнеса, приуроченной к 180-летию Сбербанка

Страховой Дом ВСК выступил в качестве партнера акции "Зеленая неделя" для бизнеса, приуроченной к 180-летию Сбербанка. В связи с этим клиентам группы Сбер предоставляется скидка 30% на новый продукт ВСК — "Защита бизнеса". Она доступна только при оплате полиса картой СберБизнес.

Продукт разработан для малого или среднего бизнеса (предприятий торговли, сферы обслуживания, организаций по предоставлению административных услуг) и позволяет каждому клиенту самостоятельно подобрать оптимальную защиту для объектов, которые наиболее подвержены утрате или повреждению.

Владелец бизнеса может застраховать, например, здание, выбрав только конструктивные элементы и только от катастрофических рисков. Затраты на такой полис будут незначительными для его бюджета. Также объектом страхования можно выбрать отделку и инженерное оборудование с такими рисками, как аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем. Стоимость страхования немного увеличится, но защищено будет то, что наиболее подвержено риску.

"ВСК давно движется в направлении цифровизации и делает это успешно. Наш новый продукт — подтверждение. Он позволяет клиенту оперативно в онлайн-режиме выбрать нужную защиту и при этом сэкономить. Скидка в 30%, которая дается за счет сотрудничества со Сбербанком, также коррелируется с предстоящим 30-летием ВСК. Так что для нас запуск продукта тоже важное событие", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.