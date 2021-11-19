В СамГМУ будет создан Центр НТИ по направлению "Бионическая инженерия в медицине"

По итогам конкурса по созданию центров национальной технологической инициативы (НТИ) СамГМУ победил по сквозной технологии "Бионическая инженерия в медицине". Объем государственного финансирования составит 650 млн руб. на пять лет. Кроме того, 846 млн руб. будет привлечено из внебюджетных источников.
Ключевая задача Центра НТИ на базе СамГМУ — разработка мировых лидерских технологий для запуска глобально быстрорастущих компаний (unicorn-companies) в секторе биомедицины.
В рамках развития Центра НТИ в 2022–2026 гг. запланирована реализация семи проектов по бионической инженерии в медицине. Среди них — производство индивидуальных сложнопрофильных бионических эндопротезов, производство по стандартам GMP гибридных продуктов на основе ММСК (стволовых) клеток и бионических материалов для применения в артрологии, создание персональных медицинских помощников для съема физиологических параметров человека с анализом полученных данных, технология остеоинтеграции с нейроуправлением для бионических экзопротезов верхних и нижних конечностей и другие.
Планируется создать инфраструктуру для проектов по биомедицине: лабораторию 3D-моделирования тела человека, Центр биомедицинских клеточных продуктов, распределенную лабораторию проектирования биопротезов и лабораторию проектирования "умной" одежды.
Флагманскими продуктами центра НТИ станут маркетплейс анатомических 3D-моделей, АПК для применения 3D-моделей в медицинских и образовательных целях, гибридные биоматериалы для хондропластики, индивидуальные сложнопрофильные эндопротезы бионической конструкции, персонализированные медицинские помощники, а также остеоинтегрированные протезы, управляемые мио- и нейроинтерфейсом.
Содействие в участии СамГМУ в конкурсе оказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона обратился к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой поддержать заявку и программу создания и развития центра НТИ на базе университета.
"Полностью поддерживаю стремление Самарского медицинского университета в развитии технологических, научно-исследовательских, инновационных компетенций, в области биомедицины. Сегодня в регионе мы развиваем высокотехнологичную медицину. Приятно, что университет постоянно движется вперед, при этом сохраняя лучшие традиции, он всегда устремлен в будущее!", — поздравил губернатор СамГМУ с заслуженной победой в конкурсе.
Также проект поддержали заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Владимир Кононов.
На конкурсной комиссии по защите проектов выступил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он подчеркнул, что сложилась тесная кооперация СамГМУ, региона и практического здравоохранения сразу по нескольким направлениям.
"СамГМУ не случайно стал победителем этого конкурса: биоинженерия — одно из ключевых направлений деятельности университета. И мы уже достигли в нем немалых успехов. Нашими специалистами разработаны и запатентованы биоимплантанты на основе клеточно-тканевых носителей "ЛИОПЛАСТ", которые применяются в стоматологии, травматологии, отоларингологии и косметологии. В НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ разработаны биосовместимые эндопротезы, которые создаются индивидуально под каждого пациента. В этом году впервые в России была проведена операция с использованием этих эндопротезов. Подобные достижения говорят о том, что СамГМУ обладает большим потенциалом, возможностями, а главное — высококвалифицированными кадрами для реализации всех поставленных перед нами задач", — подчеркнул ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.
"На сегодняшний день в консорциум, который будет реализовывать программу центра, входят 10 ведущих университетов, три института РАН, 18 компаний и три сервисных организации. Ядро консорциума — в СамГМУ.
В результате реализации программы Центра за пять лет будут разработаны продукты и технологии для "компаний-единорогов". Совместно с компанией "Развитие" мы делаем ставку на маркетплейс анатомических 3D-моделей и интерактивный анатомический стол "Пирогов". Задача Центра НТИ — закрепиться с конкретной продуктовой линейкой на рынке 3D-моделей тела человека, который растет на 18% в год. С лабораторией биотехнологических исследований "3D Bioprinting Solutions" мы стартуем с разработкой биомедицинских клеточных продуктов для хондропластики. Эта суперактуальное направление, и рынок с $ 65 млрд в 2020 году вырастет к 2030 году до $ 500 млрд. Наконец, совместно с компанией "Моторика" мы делаем ставку на индивидуальные остеоинтегрированные сложнопрофильные протезы бионической конструкции, управляемые нейроинтерфейсом. В целом, в течение ближайших пяти лет мировой объем рынка бионической инженерии в медицине вырастет почти в 2,5 раза. Мы планируем работать и закрепиться на этом рынке со своими продуктами и услугами", — отметил руководитель проекта создания Центра НТИ СамГМУ Алексей Комягин.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно