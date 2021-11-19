Дмитрий Богданов: "В результате реализации инвестпроектов в 2021 году в регионе будет создано более 7 тысяч рабочих мест"

В Самарской области ведется постоянная работа по улучшению инвестиционного и делового климата, сокращению административных барьеров для бизнеса. Инвесторы не раз отмечали привлекательность региона с точки зрения вложений и развития производств. В область активно приходят российские и зарубежные компании, готовые вкладывать значительные средства, реализовывать свои масштабные проекты. Об этом говорит и главный инвестрейтинг страны — по итогам 2020 года Самарская область поднялась в нем с 22 на 8 место, став одним из десяти субъектов РФ с самыми комфортными условиями для бизнеса и инвесторов.

"Всего в регионе в настоящее время реализуется свыше 200 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей. В результате реализации этих проектов в 2021 году будет создано более 7,4 тысячи рабочих мест, — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым по развитию региональных инвестплощадок и внедрению новых механизмов поддержки инвесторов Самарская область сегодня входит в число субъектов страны с лучшими условиями для частного бизнеса".

В качестве инструментов поддержки в этом году в Самарской области заработал новый механизм — региональные инвестиционные проекты. Мера позволяет снизить ставку налога на прибыль на 10%. Также был расширен перечень приоритетных видов экономической деятельности, благодаря чему компании освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Теперь к этому списку относится "производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии". Востребовано среди инвесторов и предоставление льготы по налогу на имущество организаций — сейчас этой мерой пользуются семь инвестпроектов, что позволит привлечь в регион более 120 млрд рублей инвестиций.

В Самарской области успешно развиваются инвестиционные площадки: особая экономическая зона, индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске.

В 2021 году в регионе стартовала работа рекордного числа производств — 20 новых проектов. В предыдущие годы этот показатель, в среднем, составлял 13-15 производств ежегодно. Кроме того, в губернии реализованы крупные проекты в сфере услуг — логистический почтовый центр и центр здоровья и отдыха "Волжские термы". До конца года планируется запустить еще 5 новых производств.

В сентябре в Тольятти был дан старт работе крупнейшего завода по производству входных металлических дверей "Феррони-Тольятти". Предприятие будет выпускать более полутора миллионов дверей в год.

"Огромное спасибо администрации Самарской области. Та команда профессионалов, которую собрал Дмитрий Игоревич Азаров, достойна уважения. На каждое наше обращение нам сразу же начинали помогать. Мы работаем во всех 85 регионах страны и такой помощи не было нигде", — отметил на открытии нового предприятия учредитель ГК "Феррони" Евгений Кузнецов.

Также в городе заработало современное производство железобетонных изделий "Флоркон" и дан старт строительству завода сыров "КАРАТ", который заработает в 2023 году. "Мы рассматривали сразу несколько регионов. Но позиция правительства Самарской области сыграла существенную роль. В регионе есть совокупность сразу всех условий, необходимых инвесторам: и естественных, и тех, которые создает управленческая команда", — отметил в ходе торжественной церемонии собственник завода "КАРАТ" Александр Клячин.

Решения о строительстве в Самарской области своих логистических комплексов приняли сразу два крупнейших онлайн-ритейлера. В следующем году на площадке индустриального парка "Чапаевск" планируется запустить логистический хаб для маркетплейса OZON со всей необходимой инфраструктурой. Инвестор даст региону 6 тысяч новых рабочих мест.

В 2022 году также начнется строительство логистического центра Wildberries площадью 100 тысяч кв метров. Инвестиции онлайн-ритейлера составят порядка 8 млрд рублей. На площадке в Самарской области будет идти приемка, сортировка и хранение товаров. Запуск этого проекта позволит трудоустроить еще примерно 5 тысяч жителей региона.

Для взаимодействия с инвесторами в Самарской области работает "Агентство по привлечению инвестиций", которое в режиме "одного окна" сопровождает инвестпроекты на всех стадиях их реализации.