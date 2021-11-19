Замначальника железнодорожной станции в Тольятти подозревают во взяточничестве

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении бывшего замначальника железнодорожной станции. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.