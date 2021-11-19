Самарская область начала сотрудничество с Русским географическим обществом

В пятницу, 19 ноября, губернатор Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву заключил соглашение о взаимодействии правительства Самарской области с Русским географическим обществом.

С сегодняшнего дня Русское географическое общество будет реализовывать совместные проекты с правительством Самарской области и плодотворнее работать на территории региона. В московской штаб-квартире РГО состоялось подписание соглашения о взаимодействии. Свои подписи под документом поставили первый вице-президент РГО, заслуженный географ РФ Артур Чилингаров и губернатор Дмитрий Азаров.

"Мы рады сотрудничать с Самарской областью. Это уникальный регион, который представляет интерес для ученых, исследователей, путешественников, краеведов. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать в распространении знаний о природе и уникальной культуре региона, окажет содействие в туристической деятельности. Желаю губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и всем членам самарского отделения Русского географического общества выполнения задач, которые поставлены в нашей работе на благо любимой Родины — России", — сказал Артур Чилингаров.

Соглашение направлено на реализацию в Самарской области научных, экологических, социальных, образовательных, культурных программ и проектов, сохранение и продвижение природного и культурного наследия региона. Также предусмотрено проведение совместных экспедиций, конференций, семинаров, конкурсов, фестивалей, выставок.

"Направления и масштабы работы Русского географического общества, его научная, общественная, просветительская деятельность впечатляют. Мы искренне хотим развивать сотрудничество", — отметил глава региона.

Одно из ключевых направлений совместной работы РГО и Самарской области — развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. Глава региона в ходе встречи рассказал об уникальных туристических, исторических и природных местах в Самарской области, в частности национальном парке "Самарская Лука" и Сокольих горах.

Сотрудничество Самарской области и РГО также подразумевает совместное проведение научно-исследовательских и исторических изысканий.

Непосредственное взаимодействие с регионом в рамках соглашения будет проводить Самарское отделение Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", которое ведет свою историю с 1946 года, а юридически создано в мае 2016 года.

Планируется, что для координации совместных действий с РГО в Самарской области будет создана рабочая группа и попечительский совет, который возглавит Дмитрий Азаров.