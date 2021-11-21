Два члена экипажа буксира "Ямбург" пострадали при хлопке газовоздушной смеси

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В ночь воскресенье, 21 ноября, на реке Кривуша у поселка Русские Липяги (Новокуйбышевск) в кабине буксира "Ямбург" произошел хлопок газовоздушной смеси, при котором пострадали двое мужчин в возрасте 66 и 64 лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Мужчины были доставлены в больницу.