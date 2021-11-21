Два члена экипажа буксира "Ямбург" пострадали при хлопке газовоздушной смеси

В ночь воскресенье, 21 ноября, на реке Кривуша у поселка Русские Липяги (Новокуйбышевск) в кабине буксира "Ямбург" произошел хлопок газовоздушной смеси, при котором пострадали двое мужчин в возрасте 66 и 64 лет. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Мужчины были доставлены в больницу.
Следователями по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий, проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На место происшествия выезжали также сотрудники Самарского ЛОП МВД России на транспорте и Куйбышевский транспортный прокурор. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.
Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.