"Нова" одержала две победы над стерлитамакским "Тарханом"

Волейбольный клуб "Нова" в очередном туре российского чемпионата одержали две победы над стерлитамакским "Тарханом".

Обе встречи прошли в одном ключе. Сначала "Нова" выходила вперед, выиграв первые партии, затем позволяла сопернику сравнять счет и только после этого уже полностью доминировала на площадке.

Две победы с одинаковым счетом 3:1 позволили волжанам сохранить лидирующие позиции в восточной группе высшей лиги "А".

Следующие матчи команда проведет также на выезде. 27 и 28 ноября в Барнауле "Нова" сыграет с местным "Университетом".