ХК "Лада" в овертайме уступила "Молоту"

В субботу, 20 ноября, тольяттинская "Лада" проиграла пермскому "Молоту".
К середине первого первого периода Алексей Цыплаков и Максим Денежкин забросили по шайбе в ворота гостей (2:0).
Вскоре пермяки на пять минут получили численное преимущество после удаления Денежкина. Счет за это время не изменился, хотя гости много атаковали и даже забросили шайбу, которую судьи отменили после просмотра эпизода, определив игру высокоподнятой клюшкой.
В концовке второго периода Владислав Червоненко увеличил счет до 3:0.
На 51-й минуте сначала Иван Захарчук отыграл одну шайбу, а затем Дмитрий Тювилин сократил счет до минимума — 3:2.
На 53-й минуте Игорь Зенчиков сравнял счет (3:3). Этот счет ни изменился до окончания основного времени, и соперники продолжили выяснение отношений в овертайме.
Победу гостям принес точный бросок Дмитрия Воробьева — 3:4.
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