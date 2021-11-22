ХК "Лада" в овертайме уступила "Молоту"

В субботу, 20 ноября, тольяттинская "Лада" проиграла пермскому "Молоту".

К середине первого первого периода Алексей Цыплаков и Максим Денежкин забросили по шайбе в ворота гостей (2:0).

Вскоре пермяки на пять минут получили численное преимущество после удаления Денежкина. Счет за это время не изменился, хотя гости много атаковали и даже забросили шайбу, которую судьи отменили после просмотра эпизода, определив игру высокоподнятой клюшкой.

В концовке второго периода Владислав Червоненко увеличил счет до 3:0.

На 51-й минуте сначала Иван Захарчук отыграл одну шайбу, а затем Дмитрий Тювилин сократил счет до минимума — 3:2.

На 53-й минуте Игорь Зенчиков сравнял счет (3:3). Этот счет ни изменился до окончания основного времени, и соперники продолжили выяснение отношений в овертайме.

Победу гостям принес точный бросок Дмитрия Воробьева — 3:4.