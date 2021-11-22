"Ладья" проиграла "Белым медведям"

В воскресенье, 21 ноября, "Ладья" проиграла челябинскому клубу.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Максим Елькин — 1:0.

Второй период остался за уральцами, которые забросили три шайбы в ворота Даниила Захарова (1:3).

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами (у "Ладьи" в концовке счет сократил Егор Плитин) — победа "Белых Медведей" со счетом 4:2.