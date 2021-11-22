Оскорбление двух свидетелей в зале суда обернулось для жителя Тольятти обязательными работами

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В Автозаводском районном суде Тольятти вынесли приговор Виктору Пермякову, признанному виновным в двух преступлениях по ч. 1 ст. 297 УК РФ ("Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства"). Об этом сообщили в суде.