Хоккейная "Лада" произвела обмен с ЦСК ВВС и "Рубином"

Тольяттинский ХК "Лада" и тюменский "Рубин" произвели обмен. Нападающий Николай Владимиров отправился в Тюмень. Взамен клуб из Тольятти получил денежную компенсацию.
Также обмен был произведен с ЦСК ВВС: нападающий Артем Якутов вернулся в Тольятти. Взамен клуб из Самары получил денежную компенсацию.
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