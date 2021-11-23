Хоккейная "Лада" произвела обмен с ЦСК ВВС и "Рубином"

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Тольяттинский ХК "Лада" и тюменский "Рубин" произвели обмен. Нападающий Николай Владимиров отправился в Тюмень. Взамен клуб из Тольятти получил денежную компенсацию.