"Лада" в овертайме победила "Торос"

В понедельник, 22 ноября, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл нефтекамский "Торос".
Первый в матче голевой момент создали гости: после броска Александра Черного шайба попала в штангу.
Во второй половине периода уже у Андрея Белозерова была хорошая возможность отличиться, но лучший снайпер "Лады" не попал в ворота из выгодной позиции.
В середине матча хозяева тольяттинцы получили право на буллит, но Михаил Назаров не смог переиграть Александра Брагинского.
Обе команды имели возможности для взятия ворот, но до окончания основного времени счет не был открыт.
Развязка произошла на третьей минуте овертайма, когда Белозеров мощным дальним броском реализовал большинство — 1:0 победа " Лады".
Александр Трушков отразил 48 бросков и впервые в сезоне отыграл "на ноль".
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