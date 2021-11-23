Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира самолета, приземлившегося в Курумоче

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Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели пассажира рейса из Шарм-эль-Шейха, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.