Более 2 тыс. человек участвуют в благотворительном челлендже "ВСК GO!"

Запущенный в сентябре благотворительный челлендж "ВСК GO!" за 2 месяца объединил уже свыше 2 тысяч человек со всей страны. Они преодолевают расстояния, конвертируя километры в призы для себя и в деньги для благотворительного фонда "Арифметика добра".
По условиям челленджа, участники могут заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый "дорогой" километр принесет плавание: 1 км приравнивается к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивается как два. Ходьба за 1 км добавит в копилку 0,5 км, велоспорт — 0,3 км, бег — 1 км.
Еще 8 ноября была преодолена отметка в 150 тысяч километров. По итогам месяца были определены победители, которые продемонстрировали лучшие показатели, за что получили призы.
Сейчас акция продолжается. Принять участие в проекте и внести свой вклад в достижение общей цели может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте https://vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки данные будут автоматически попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.
"Наш челлендж охватил уже почти всю страну — 78 регионов! Большинство участников зарегистрировалось в Москве — 19,5%. Немного меньше — в Краснодарском крае (10,5%) и Санкт-Петербурге (5,7%). Совсем недавно появились новые участники в Адыгее, Севастополе и далекой Еврейской автономной области. Мы рады такому охвату. Это показывает, что спортом ради своего здоровья и благотворительности занимаются люди из разных уголков России, а мы способствуем этому и добавляем им мотивации", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.