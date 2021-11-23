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Более 2 тыс. человек участвуют в благотворительном челлендже "ВСК GO!"

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Запущенный в сентябре благотворительный челлендж "ВСК GO!" за 2 месяца объединил уже свыше 2 тысяч человек со всей страны. Они преодолевают расстояния, конвертируя километры в призы для себя и в деньги для благотворительного фонда "Арифметика добра".

По условиям челленджа, участники могут заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый "дорогой" километр принесет плавание: 1 км приравнивается к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивается как два. Ходьба за 1 км добавит в копилку 0,5 км, велоспорт — 0,3 км, бег — 1 км.

Еще 8 ноября была преодолена отметка в 150 тысяч километров. По итогам месяца были определены победители, которые продемонстрировали лучшие показатели, за что получили призы.
Сейчас акция продолжается. Принять участие в проекте и внести свой вклад в достижение общей цели может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте https://vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки данные будут автоматически попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.

"Наш челлендж охватил уже почти всю страну — 78 регионов! Большинство участников зарегистрировалось в Москве — 19,5%. Немного меньше — в Краснодарском крае (10,5%) и Санкт-Петербурге (5,7%). Совсем недавно появились новые участники в Адыгее, Севастополе и далекой Еврейской автономной области. Мы рады такому охвату. Это показывает, что спортом ради своего здоровья и благотворительности занимаются люди из разных уголков России, а мы способствуем этому и добавляем им мотивации", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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