В Самарской области может появиться памятник Тамерлану

Около реки Кондурча в Самарской области собираются установить памятник Тамерлану, сообщает sputniknews.ru.

Правительство Узбекистана намерено поставить памятник в честь победы Тамерлана над ханом Золотой Орды Тохтамышем, одержанной более 600 лет назад.

Кабинет министров Узбекистана вынес постановление "О мерах по повышению эффективности работы по изучению военной истории", в котором предлагается провести смотр-конкурс на установку композиционного памятника с изображением Амира Темура и его воинов на месте памятного камня, уже установленного самарскими краеведами на реке Кондурча.

По итогам конкурса узбекская сторона намерена вместе с российскими МИД и Министерством культуры подготовить и подписать меморандум об установке памятника. Проект хотят реализовать до 2023 года.