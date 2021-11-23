Ликвидацию свалки в Орловом овраге оценили в 350 млн рублей

Во вторник, 23 ноября, на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии гордумы Самары депутаты и чиновники обсудили проект городского бюджета на 2022 г. по трем разделам — "Национальная экономика", "ЖКХ" и "Охрана окружающей среды".

Выступая с докладом, руководитель департамента финансов Оксана Данилова рассказала в том числе о планах по строительству дороги и проездов в микрорайон Орловский (Орлов овраг). На эти цели город пока выделяет 11 млн рублей.

Депутаты напомнили, что ранее уже поднимали вопрос, связанный со строительством на месте свалки.

"Мы считаем нецелесообразным строить дороги и разъезды на свалках. Цена вопроса слишком высока. Там сначала надо все вывезти, заложить средства на вывоз мусора. Есть понимание, сколько денег на это требуется?", — спросили народные избранники.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин сообщил, что по предварительным расчетам на это потребуется около 350 млн рублей. При этом он отметил, что разработка проекта планировки территории — длительный процесс, который займет минимум 8 месяцев.

"Эти два проекта — вывоз мусора и реализация дорожной сети — должны идти параллельно. Помимо того, нужно понимать, как будет реализована инфраструктура: свет, газ, вода", — подчеркнули депутаты.

Оксана Данилова отметила, что планируется поддержка из областной казны. Однако средства можно будет получить лишь в том случае, если будет проект. Его город выполнит за счет местного бюджета. По итогам проектных работ будет определена сумма, требуемая на ликвидацию свалки и строительство дороги.