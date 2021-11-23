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ЖКХ и благоустройство Общество

Ликвидацию свалки в Орловом овраге оценили в 350 млн рублей

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 ноября, на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии гордумы Самары депутаты и чиновники обсудили проект городского бюджета на 2022 г. по трем разделам — "Национальная экономика", "ЖКХ" и "Охрана окружающей среды".

Выступая с докладом, руководитель департамента финансов Оксана Данилова рассказала в том числе о планах по строительству дороги и проездов в микрорайон Орловский (Орлов овраг). На эти цели город пока выделяет 11 млн рублей.

Депутаты напомнили, что ранее уже поднимали вопрос, связанный со строительством на месте свалки.

"Мы считаем нецелесообразным строить дороги и разъезды на свалках. Цена вопроса слишком высока. Там сначала надо все вывезти, заложить средства на вывоз мусора. Есть понимание, сколько денег на это требуется?", — спросили народные избранники.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин сообщил, что по предварительным расчетам на это потребуется около 350 млн рублей. При этом он отметил, что разработка проекта планировки территории — длительный процесс, который займет минимум 8 месяцев.

"Эти два проекта — вывоз мусора и реализация дорожной сети — должны идти параллельно. Помимо того, нужно понимать, как будет реализована инфраструктура: свет, газ, вода", — подчеркнули депутаты.

Оксана Данилова отметила, что планируется поддержка из областной казны. Однако средства можно будет получить лишь в том случае, если будет проект. Его город выполнит за счет местного бюджета. По итогам проектных работ будет определена сумма, требуемая на ликвидацию свалки и строительство дороги.

Гид потребителя

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Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

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Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

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Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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