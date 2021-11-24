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Хоккей Спорт

Хоккеисты "Лады" вызваны в студенческую сборную России

ТОЛЬЯТТИ. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Иван Воробьев и нападающий Донат Стальнов вызваны в состав мужской студенческой сборной России. В конце ноября команда начнет подготовку к XXX Зимней Универсиаде в Швейцарии.

29 ноября хоккеисты соберутся в УТЦ "Новогорск", где после соблюдения необходимых карантинных мероприятий, будут готовиться до 7 декабря.

8 декабря сборная отправится в Швейцарию. Российская команда выступит в группе А вместе со сборными Швейцарии, Чехии, Казахстана и Южной Кореи. Матчи мужского хоккейного турнира Зимней Универсиады пройдут на стадионе Bossard Arena в городе Цуг.

Расписание матчей:
10 декабря, 16:30 (Тлт) Россия — Чехия
12 декабря, 23:30 (Тлт) Швейцария — Россия
16 декабря, 20:00 (Тлт) Россия — Казахстан
18 декабря, 20:00 (Тлт) Южная Корея — Россия

Полуфиналы пройдут 20 декабря, финал и матч за бронзовые медали — 21 декабря.

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