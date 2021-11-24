Очевидцы сообщили об эвакуации детей из двух школ в Тольятти

В первой половине дня 24 ноября эвакуировали людей из двух школ в Тольятти: № 86 и 93. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

По версии, появившейся в соцсетях, эвакуацию проводили в связи с информацией о заминировании.

Представители администрации города в комментариях к постам на эту тему уточнили, что в школах № 86 и № 93 провели полную эвакуацию, детей отпустили домой. На месте работают кинологи.

Позже поступило сообщение об окончании обследования: "В школе № 86, как и в 93-й проведена проверка кинологической службой. Вызов классифицируют как ложный".