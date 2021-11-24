Тольяттинца будут судить за переделку оружия, разбой и покушение на убийство

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела 59-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении оружия, разбое и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2018 по 2020 г. мужчина хранил в арендованном гараже сигнальный пистолет, который сам переделал в боевой.
В 2020 г. тольяттинец решил напасть на незнакомца, который, по его мнению, перевозил в машине более 3 млн рублей. Злоумышленник какое-то время следил за жертвой, изучал его личность и маршруты передвижения.
В октябре обвиняемый встретился с мужчиной под надуманным предлогом осмотра и покупки лодки. В безлюдном месте, где хранилась лодка, тольяттинец два раза выстрелил в лицо и шею потерпевшему, но тот оказал сопротивление и отобрал пистолет.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?