Тольяттинца будут судить за переделку оружия, разбой и покушение на убийство

В Тольятти завершилось расследование уголовного дела 59-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении оружия, разбое и покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2018 по 2020 г. мужчина хранил в арендованном гараже сигнальный пистолет, который сам переделал в боевой.

В 2020 г. тольяттинец решил напасть на незнакомца, который, по его мнению, перевозил в машине более 3 млн рублей. Злоумышленник какое-то время следил за жертвой, изучал его личность и маршруты передвижения.

В октябре обвиняемый встретился с мужчиной под надуманным предлогом осмотра и покупки лодки. В безлюдном месте, где хранилась лодка, тольяттинец два раза выстрелил в лицо и шею потерпевшему, но тот оказал сопротивление и отобрал пистолет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.