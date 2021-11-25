Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций "Биннофарм групп" объемом 3 млрд рублей

В среду, 24 ноября, состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО "Биннофарм Групп" — одной из крупнейших российских фармацевтических компаний, объединяющей профильные активы АФК "Система". Общая номинальная стоимость выпуска составила 3 млрд руб., процентная ставка купона — 9,90% годовых. Организатором размещения выступил банк "Открытие".

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Оферентами выпуска выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".

Книга заявок по выпуску была открыта 19 ноября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 10,20-10,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,60-10,81% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира — в размере 9,90%, что соответствует доходности к оферте 10,27% годовых. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка "Открытие":

"Биннофарм групп" — новый эмитент сегмента фармацевтики, успешно дебютировавший на рынке долгового капитала. Несмотря на нестабильную атмосферу на рынках и рост доходностей, компании удалось привлечь целевой объем финансирования со ставкой купона ниже первоначального уровня. В этом помогли значительный спрос и высокая оценка бизнеса компании со стороны инвесторов, что также подтверждается присвоенным рейтингом "Эксперт РА" на уровне ruA. Мы благодарим эмитента за возможность доказать профессионализм команды "Открытия" в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк "Открытие", Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению — СКБ-банк.