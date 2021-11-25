В Самаре вынесли приговор по делу о попытке сбыта 14 кг гашиша

Советский райсуд Самары вынес приговор двум обвиняемым в сбыте гашиша. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Подозреваемых задержали в феврале 2021 г. при попытке сбыта более чем 14 кг гашиша. В отношении них возбудили уголовное по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Суд назначил обоим фигурантам по семь лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима.