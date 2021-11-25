Дмитрий Азаров встретился с участницами форума "Женщина в современном мире: семья, карьера, успех"

В четверг, 25 ноября, в преддверии Дня матери губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с участницами регионального форума "Женщина в современном мире: семья, карьера, успех", который прошел накануне на площадке Самарского областного художественного музея.
Во встрече приняли участие многодетные матери, жительницы региона, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, почетные граждане и представители общественных организаций Самарской области, которые, в том числе, подключились к мероприятию в режиме ВКС.
"От всей души вас поздравляю с Днем Матери. Хочу вас поблагодарить за будущее нашего региона, за удивительных, талантливых детей, которые благодаря вашей заботе живут и растут счастливыми", — поздравил участниц встречи губернатор с наступающим праздником.
Итоги работы участницы форума представили на встрече главе региона. Работа велась по 4 секциям: "Мама-2021: перезагрузка. Как сохранить традиционные семейные ценности в современных условиях", "Здоровье женщин — благополучие региона", "Точка роста — семья", "Женские кооперации: развитие и поддержка социальных инициатив как залог самореализации женщины-матери".
Об итогах работы секции форума "Мама — 2021: перезагрузка" рассказала регент Православного Прихода Храма во имя Преподобного Амвросия Оптинского Самары Людмила Чередник. Она предложила создать интернет-ресурс, который объединит и будет полезен для всех женщин, матерей губернии. К работе этого портала планируется привлекать профессионалов в различных сферах: юристов, врачей, психологов.
"Идея хорошая, но важно сделать так, чтобы этот ресурс был востребован, и каждая женщина знала, что она найдет там всю информацию по экстренным ситуациям, мерам поддержки, помощи. Важно потрудиться над тем, чтобы это было интересно, продумать интерфейс. Давайте пригласим профессионалов и учтем все предложения", — поддержал идею Дмитрий Азаров и поручил в течение двух недель проработать концепцию интернет-ресурса.
Студентка 4 курса Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной по специальности "Акушерское дело", волонтер Александра Застольская представила итоги работы секции "Здоровье женщин — благополучие региона". Она призвала активнее информировать беременных женщин о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
По итогам заседания штаба было принято решение усилить разъяснительную работу, дойти до каждой такой семьи с рекомендациями, с просьбами позаботиться о себе и здоровье своих детей.
Директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства "Вместе" Елена Букина, рассказывая об итогах работы секции форума "Женские кооперации: развитие и поддержка социальных инициатив как залог самореализации женщины-матери", предложила организовать общественную службу, патронаж по сопровождению мам, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Заместитель директора региональной общественной организации поддержки семьи Самарской области "Родные люди" Мария Журба рассказала, что в рамках работы форума удалось обсудить такую региональную меру поддержки как подарок новорожденному.
"Большая гордость за этот продукт, я сама участвовала в фокус-группах по его формированию, наполнению. Очень приятно, что в этот бокс вошла продукция самарских производителей. Но, к сожалению, этой мерой поддержки не могут воспользоваться те мамы, которые не зарегистрированы на территории региона, при этом их супруги имеют регистрацию", — проинформировала Мария Журба и предложила расширить круг получателей региональной меры поддержки.
Дмитрий Азаров предложение одобрил: теперь подарок для новорожденных будут получать и те семьи, в которых даже один супруг зарегистрирован в Самарской области.
С предложением создать клуб тех, кто открыл свое дело благодаря такой мере социальной поддержки как соцконтракт, выступила мама двоих детей Елена Тукмакова. Она рассказала, что соцконтракт помог ей воплотить мечту в реальность и открыть на выделенные средства небольшую домашнюю кондитерскую, и она готова делиться опытом и знаниями.
Губернатор поддержал идею и поручил также профильным министерствам разработать серию видеороликов, разъясняющих, как стать получателем соцконтракта.
В завершение мероприятия Дмитрий Азаров вручил участницам знаки отличия "Материнская доблесть" I и II степени и пожелал здоровья, мира, благополучия всем семьям, всем мамам Самарской области.
Последние комментарии
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно
и правильно