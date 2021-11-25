Дмитрий Азаров встретился с участницами форума "Женщина в современном мире: семья, карьера, успех"

В четверг, 25 ноября, в преддверии Дня матери губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с участницами регионального форума "Женщина в современном мире: семья, карьера, успех", который прошел накануне на площадке Самарского областного художественного музея.

Во встрече приняли участие многодетные матери, жительницы региона, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, почетные граждане и представители общественных организаций Самарской области, которые, в том числе, подключились к мероприятию в режиме ВКС.

"От всей души вас поздравляю с Днем Матери. Хочу вас поблагодарить за будущее нашего региона, за удивительных, талантливых детей, которые благодаря вашей заботе живут и растут счастливыми", — поздравил участниц встречи губернатор с наступающим праздником.

Итоги работы участницы форума представили на встрече главе региона. Работа велась по 4 секциям: "Мама-2021: перезагрузка. Как сохранить традиционные семейные ценности в современных условиях", "Здоровье женщин — благополучие региона", "Точка роста — семья", "Женские кооперации: развитие и поддержка социальных инициатив как залог самореализации женщины-матери".

Об итогах работы секции форума "Мама — 2021: перезагрузка" рассказала регент Православного Прихода Храма во имя Преподобного Амвросия Оптинского Самары Людмила Чередник. Она предложила создать интернет-ресурс, который объединит и будет полезен для всех женщин, матерей губернии. К работе этого портала планируется привлекать профессионалов в различных сферах: юристов, врачей, психологов.

"Идея хорошая, но важно сделать так, чтобы этот ресурс был востребован, и каждая женщина знала, что она найдет там всю информацию по экстренным ситуациям, мерам поддержки, помощи. Важно потрудиться над тем, чтобы это было интересно, продумать интерфейс. Давайте пригласим профессионалов и учтем все предложения", — поддержал идею Дмитрий Азаров и поручил в течение двух недель проработать концепцию интернет-ресурса.

Студентка 4 курса Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной по специальности "Акушерское дело", волонтер Александра Застольская представила итоги работы секции "Здоровье женщин — благополучие региона". Она призвала активнее информировать беременных женщин о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

По итогам заседания штаба было принято решение усилить разъяснительную работу, дойти до каждой такой семьи с рекомендациями, с просьбами позаботиться о себе и здоровье своих детей.

Директор Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства "Вместе" Елена Букина, рассказывая об итогах работы секции форума "Женские кооперации: развитие и поддержка социальных инициатив как залог самореализации женщины-матери", предложила организовать общественную службу, патронаж по сопровождению мам, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Заместитель директора региональной общественной организации поддержки семьи Самарской области "Родные люди" Мария Журба рассказала, что в рамках работы форума удалось обсудить такую региональную меру поддержки как подарок новорожденному.

"Большая гордость за этот продукт, я сама участвовала в фокус-группах по его формированию, наполнению. Очень приятно, что в этот бокс вошла продукция самарских производителей. Но, к сожалению, этой мерой поддержки не могут воспользоваться те мамы, которые не зарегистрированы на территории региона, при этом их супруги имеют регистрацию", — проинформировала Мария Журба и предложила расширить круг получателей региональной меры поддержки.

Дмитрий Азаров предложение одобрил: теперь подарок для новорожденных будут получать и те семьи, в которых даже один супруг зарегистрирован в Самарской области.

С предложением создать клуб тех, кто открыл свое дело благодаря такой мере социальной поддержки как соцконтракт, выступила мама двоих детей Елена Тукмакова. Она рассказала, что соцконтракт помог ей воплотить мечту в реальность и открыть на выделенные средства небольшую домашнюю кондитерскую, и она готова делиться опытом и знаниями.

Губернатор поддержал идею и поручил также профильным министерствам разработать серию видеороликов, разъясняющих, как стать получателем соцконтракта.

В завершение мероприятия Дмитрий Азаров вручил участницам знаки отличия "Материнская доблесть" I и II степени и пожелал здоровья, мира, благополучия всем семьям, всем мамам Самарской области.