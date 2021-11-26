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Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" начался десятый форум для молодых IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта. Старт работе в режиме видеоконференции дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Это один из 116 хакатонов, которые пройдут до 2024 года по всей стране при поддержке Минэкономразвития, президентской платформы "Россия — страна возможностей" и Российской ассоциации электронных коммуникаций.

"Наступающее десятилетие — это время больших перемен, связанных с невиданным прежде масштабом технологических преобразований. . Нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, повсеместно внедрить технологии анализа больших данных", — подчеркнул губернатор.

На участие в хакатоне со всей страны заявилось более двухсот человек и 50 команд, 13 из которых — от Самарской области. Молодым разработчикам за 48 часов предстоит решить два кейса от Минприроды и Минздрава России.

Первый кейс направлен на защиту редких видов животных. На основании представленных дата-сетов участникам нужно будет создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточного леопарда.

Второй кейс направлен на спасение жизней с помощью искусственного интеллекта. На основании представленных дата-сетов, содержащих анонимизированные данные МИС ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России за 2019 год, необходимо разработать модель машинного обучения, способную прогнозировать риски летального исхода у пациентов, находящихся на стационарном лечении, и выявлять факторы, коррелирующие с целевым признаком.

По результатам финальной защиты 28 ноября будут определены и объявлены команды-победители, которые разделят между собой призовой фонд хакатона — 800 тыс. рублей.

"Кейсы сложные, но очень важные. И, как показал опыт предыдущих хакатонов, наши участники очень ответственно подходят к решению задач и предлагают интересные, достойные прототипы", — подчеркнул генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По мнению Дмитрия Азарова, участники хакатона "строят мосты в будущее". "Именно вы, опираясь на технологические заделы, используя разработки отечественных инновационных компаний, стартапов и математических школ, способны поставить технологии искусственного интеллекта на службу людям, — уверен губернатор. — Сегодняшний хакатон ставит две задачи: защита редких животных и спасение жизни с помощью искусственного интеллекта. В условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции этот кейс имеет особое значение". Новые технологические решения сегодня активно внедряются в различных странах и во многих России. Самарская область — не исключение.

Глава региона поблагодарил партнеров и организаторов хакатона, а участникам пожелал "удачного мозгового штурма, вдохновения, творческих озарений и прорывных решений".

 

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