ХК "Лада" одержал победу над "Торосом"

В пятницу, 26 ноября, ХК "Лада" на выезде в Нефтекамске обыграл местный "Торос" - 2:1.

В первом периоде хозяева вышли вперед (Александр Пашин) — 1:0. До перерыва Михаил Мокин сравнял счет (1:1).

Во втором периоде Мокин забросил свою вторую шайбу. В дальнейшем, несмотря на все усилия хозяев, счет не изменился.

Не помогла "Торосу" и традиционная в таких случаях замена голкипера полевым игроком — победа "Лады" со счетом 2:1.