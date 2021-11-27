ХК "Лада" одержал победу над "Торосом"

В пятницу, 26 ноября, ХК "Лада" на выезде в Нефтекамске обыграл местный "Торос" - 2:1.
В первом периоде хозяева вышли вперед (Александр Пашин) — 1:0. До перерыва Михаил Мокин сравнял счет (1:1).
Во втором периоде Мокин забросил свою вторую шайбу. В дальнейшем, несмотря на все усилия хозяев, счет не изменился.
Не помогла "Торосу" и традиционная в таких случаях замена голкипера полевым игроком — победа "Лады" со счетом 2:1.
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