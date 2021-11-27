На "Тольяттиазоте" утвержден новый совет директоров и новый гендиректор

Внеочередное собрание акционеров одного из крупнейших производителей аммиака в России "Тольяттиазота" утвердило новый совет директоров и нового гендиректора, представляющих "Уралхим", сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора "Уралхима" Рината Гизатулина.
Полномочия прежней управляющей компании (АО Корпорация "Тольяттиазот") и совета директоров прекращены.
"Собрание акционеров завершилось, избрали новый состав совета директоров из пяти человек: это Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев.". Гендиректором избран Анатолий Шаблинский, который до последнего времени возглавлял филиал "КЧХК" "Уралхима", — сказал он. Из пяти человек в совете четыре являются действующими сотрудниками "Уралхима".
Гизатулин отметил, что решение собрания акционеров приняли абсолютным большинством голосов, их поддержали более 80%. "Уралхим" является миноритарным акционером "Тольяттиазота" с долей 9,97%.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
очень странно
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...