На "Тольяттиазоте" утвержден новый совет директоров и новый гендиректор

Внеочередное собрание акционеров одного из крупнейших производителей аммиака в России "Тольяттиазота" утвердило новый совет директоров и нового гендиректора, представляющих "Уралхим", сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора "Уралхима" Рината Гизатулина.

Полномочия прежней управляющей компании (АО Корпорация "Тольяттиазот") и совета директоров прекращены.

"Собрание акционеров завершилось, избрали новый состав совета директоров из пяти человек: это Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев.". Гендиректором избран Анатолий Шаблинский, который до последнего времени возглавлял филиал "КЧХК" "Уралхима", — сказал он. Из пяти человек в совете четыре являются действующими сотрудниками "Уралхима".

Гизатулин отметил, что решение собрания акционеров приняли абсолютным большинством голосов, их поддержали более 80%. "Уралхим" является миноритарным акционером "Тольяттиазота" с долей 9,97%.