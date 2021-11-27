В Самарской области за сутки сгорело пять бань: в Красноярском, Исаклинском, Борском и Ставропольском районах, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По размеру ущерба самый большой пожар произошел в частной бане на ул. Северной в с. Ягодное Ставропольского района, где площадь пожара составила 30 кв. метров.

Для ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Чуть меньше — 25 кв. м — составила площадь пожара в д. Висловка Красноярского района, где также горела частная баня. Для ликвидации огня привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Причины пожаров устанавливаются.