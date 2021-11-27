В Самарской области за сутки сгорело пять бань: в Красноярском, Исаклинском, Борском и Ставропольском районах, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
По размеру ущерба самый большой пожар произошел в частной бане на ул. Северной в с. Ягодное Ставропольского района, где площадь пожара составила 30 кв. метров.
Для ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Чуть меньше — 25 кв. м — составила площадь пожара в д. Висловка Красноярского района, где также горела частная баня. Для ликвидации огня привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Причины пожаров устанавливаются.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся