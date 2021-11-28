"Ладья" уступила "Сарматам"

В субботу, ХК "Ладья" на домашнем льду проиграл оренбургским "Сарматам".

Уже к исходу второй минуты матча соперники успели обменяться заброшенными шайбами: сначала Сергей Брагин вывел "Сарматов" вперед, а затем Артем Якутов, вернувшийся из ЦСК ВВС, сравнял счет — 1:1.

Во втором периоде "Ладью" вывел вперед Вадим Сущев (2:1).

Решающим стал третий период: на три шайбы гостей тольяттинцы смогли ответить лишь точным броском Александра Пономарева — 3:4 победа "Сарматов".