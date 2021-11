Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона

В воскресенье, 28 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" завершился десятый региональный хакатон в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". В нем принимали участие 50 команд, более 200 участников из 27 регионов страны. Победителей конкурса наградил губернатор Дмитрий Азаров.

Серия хакатонов проходит по всей России в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект". Это первый и самый масштабный подобный проект в стране. Хакатоны проводятся с целью роста интереса к сфере IT, повышения кадрового потенциала отрасли, поддержки молодых специалистов. В рамках хакатонов перед участниками ставятся задачи, которые они должны решить с использованием технологии искусственного интеллекта. Организатор конкурса — Министерство экономического развития РФ, партнер — Российская ассоциация электронных коммуникаций, оператор — АНО "Россия — страна возможностей", созданная по инициативе президента страны Владимира Путина. Глава государства лично поддержал идею проведения хакатонов по всей стране, отметив, что направление искусственного интеллекта находится в сфере особого внимания российских властей.

До 2024 г. в России запланировано проведение 116 хакатонов, десятый состоялся в Самаре с 26 по 28 ноября.

Хакатон на стадионе "Солидарность Самара Арена" проводился при поддержке правительства Самарской области и Центра развития талантов и трансформации управления "Таволга". Конкурс очно и в онлайн-формате собрал 50 команд: более 200 участников из 27 регионов России — это рекорд за все время реализации проекта. За 48 часов им предстояло решить два кейса, подготовленных Министерством природы РФ и Министерством здравоохранения РФ. В первой задаче командам требовалось создать модель машинного обучения для распознавания амурских тигров и дальневосточных леопардов, а также научить нейросеть распознавать конкретную особь животного. Вторая задача была направлена на защиту жизни людей — на основе массива данных разработать прототип, способный прогнозировать риски ухудшения здоровья пациентов, находящихся на стационарном лечении. Проекты команд оценивало экспертное жюри.

28 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена" были объявлены победители хакатона. В кейсе Минприроды победу одержала команда из Челябинска, здесь же 3 место заняла команда Samara University (Александр Шустанов, Алина Белько, Андрей Кузнецов). В кейсе Минздрава победили участники из Москвы. Призовой фонд составил 800 тыс. рублей. Губернатор Дмитрий Азаров, подводя итоги конкурса, отметил важность проведения хакатона в Самаре.

"Я очень рад, что такое важное событие в сфере IT — технологий проходило у нас. Это, конечно, признание заслуг нашего IT — кластера, его вклада в развитие региона и отдельных отраслей, а значит — и всей страны. Такое событие, уверен, даст новый импульс к развитию IT — кластера в Самарской области. Это кластер, за которым будущее, который находится в фокусе внимании президента Владимира Владимировича Путина", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров, поздравляя победителей, отметил, что по итогам этого конкурса нет проигравших. "Каждый из вас получил новый опыт, знания, компетенции, которые вам пригодятся в жизни и работе, сделают вас успешнее и конкурентоспособнее. А значит — с большей вероятностью мы больше с вами сделаем для нашей великой страны", — заявил глава региона.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаровым отметил высокий уровень организации мероприятия: "Мы завершили первый сезон нашего проекта, который будет проходить по всей стране до 2024 года. И завершили сезон на высокой ноте. Благодарен Губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и всей команде Самарской области за гостеприимство и невероятную поддержку!"

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, также обратил внимание на масштаб и уровень хакатона, прошедшего в Самаре. "Очень крутой хакатон получился: 50 команд, 2 таких социальных кейса — спасение животных и спасение жизни людей. Участники — это те ради, кого мы работаем. Задача проведения серии хакатонов по всей стране — формирование в России сообщества специалистов, которые умеют работать с технологиями искусственного интеллекта", — считает Сергей Плуготаренко.

Организаторы хакатона особо отметили дальнейшее практическое использование разработок, подготовленных командами для решения кейсов на хакатоне в Самаре. Так первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов сообщил, что проекты команд будут применены в работе министерства и рекомендованы другим федеральным ведомствам для изучения. Дмитрий Курапеев, заместитель генерального директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова" Минздрава России, высоко оценил актуальность тех идей, которые были предложены командами. Дмитрий Азаров также выразил заинтересованность в подготовленных IT — решениях с использованием искусственного интеллекта в сфере медицины — в рамках хакатона команды разрабатывали прототип, способный анализировать объем данных и оценивать риски для здоровья пациентов. "То, что подготовлено участниками в решении этого кейса, нужно брать на вооружение. Более благодарной и актуальной сейчас задачи, чем спасение жизни людей, сейчас нет. Использование IT — технологий, искусственного интеллекта способствует развитию системы здравоохранения", — отметил губернатор.

Победители хакатона в Самаре, 26–28 ноября 2021

Кейс "Защита редких животных"

(Министерство природных ресурсов и экологии РФ)

1 место — ML princesses [Napoleon IT] (Челябинск)

Сергей Башков, Игорь Терехин, Егор Морозов, Владимир Фоменко

2 место — Московские зайцы (Москва)

Даниил Степанов, Беляева Анна

3 место — Samara University (Самара)

Александр Шустанов, Алина Белько, Андрей Кузнецов

Кейс "Спасение жизней с помощью искусственного интеллекта"

(Министерство здравоохранения РФ)

1 место — FightAgingLab (Москва)

Александр Кузнецов, Дмитрий Крюков, Иванов Никита, Алексеев Алексей, Валентин Перкин

2 место — Dark Souls (Курганская область)

Людмила Некрасова, Татьяна Некрасова

3 место — PSPU_Team (Пермский Край)

Кирилл Поздеев, Максим Бабинцев, Виталий Кудреватых, Евгений Кондратов, Сергей Боярко