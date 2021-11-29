Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе заняла второе место на Intersport Cup 2021

Национальная сборная России, за которую играют четыре спортсменки из ГК "Лада" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), по итогам "Intersport Cup 2021" в норвежском Бергене заняла второе место, обыграв в заключительном матче команду хозяек турнира.
Волевая победа, вырванная на последних секундах, не принесла россиянкам главный трофей "Кубка Интерспорта" по разнице мячей в играх между тремя сборными, набравшими равное количество очков. Зато укрепила их психологическое состояние и уверенность в себе в преддверии чемпионата мира в Испании (1-19 декабря), подготовка к которому практически завершена.
В стартовой встрече с кореянками наши буквально разметали своих визави в первом тайме. Ближе к середине второго довели преимущество до 15-ти мячей, вслед за чем существенно ослабили давление, благодушно позволив соперницам продемонстрировать умение играть в гандбол. С голландками первая половина встречи нам, наоборот, не удалась, но после перерыва существенная разница была ликвидирована (21:21). Только вот концовка снова не заладилась, на российскую команду хлынул поток удалений, и действующие чемпионки мира победили с перевесом в три мяча.
Принципиальнейшая битва с норвежками шла более равномерно, чем оба предыдущих поединка. Хотя разницу "плюс 3", достигнутую к перерыву и удерживаемую до 52-й минуты, россиянкам сохранить не удалось. Норвежки даже было вырвались вперед (28:27). Но за минуту до конца Карина Сабирова счет сперва после российского тайм-аута сравняла. А после такой же норвежской "планерки" наши не только успешно отбились, но и успели образцово вычертить стремительную атакующую четырехходовку. Мяч был доставлен открывшейся на шестиметровой линии Анастасии Илларионовой, и та поставила победную точку за пару секунд до финального свистка.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!