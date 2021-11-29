"Лада" в гостях победила "Молот"

В очередном матче соперником "Лады" был сосед по турнирной таблице — пермский "Молот". Совсем недавно соперники встречались в Тольятти: тогда, хозяева выигрывали по ходу встречи 3:0, но уступили в овертайме (3:4).

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: хозяева открыли счет на экваторе периоде, а тольяттинцы отыгрались в концовке (1:1). Во втором периоде пермяки дважды выходили вперед, но "Лада" смогла не только отыграться, но и выйти вперед.

В третьем периоде счет не изменился — победа "Лады" со счетом 4:3. В составе волжан свою 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне забросил Андрей Белозеров, а Владислав Наумов открыл счет своим заброшенным за "Ладу" шайбам.