"Лада" в гостях победила "Молот"

В очередном матче соперником "Лады" был сосед по турнирной таблице — пермский "Молот". Совсем недавно соперники встречались в Тольятти: тогда, хозяева выигрывали по ходу встречи 3:0, но уступили в овертайме (3:4).
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: хозяева открыли счет на экваторе периоде, а тольяттинцы отыгрались в концовке (1:1). Во втором периоде пермяки дважды выходили вперед, но "Лада" смогла не только отыграться, но и выйти вперед.
В третьем периоде счет не изменился — победа "Лады" со счетом 4:3. В составе волжан свою 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне забросил Андрей Белозеров, а Владислав Наумов открыл счет своим заброшенным за "Ладу" шайбам.
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