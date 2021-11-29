"Росгосстрах" вошел в число лучших работодателей России

Компания "Росгосстрах" признана одним из лучших работодателей России по версии авторитетного бизнес-издания Forbes и аудиторской компании KPMG. "Росгосстрах" стал обладателем бронзового статуса в рейтинге лучших работодателей России-2021.

"Наша компания уделяет большое внимание социальной политике и разумному потреблению ресурсов, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Мы стремимся заботиться обо всех сотрудниках, обеспечивая для них комфортную рабочую атмосферу, условия для профессионального и личностного роста. Мы гордимся тем, что мы стали одним из самых привлекательных работодателей страны, и будем стремиться к улучшению своих позиций в рейтинге", — отмечает директор по персоналу компании "Росгосстрах" Дмитрий Лаврентьев.

В этом году в состав жюри вошли специалисты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Они, помимо стандартных HR-показателей (средних зарплат, социального пакета, условий труда и др.), оценивали влияние компаний на общество и экологию. Параметры, по которым оценивалась деятельность компаний, были разделены на три группы: "сотрудники и общество", "экология", "корпоративное управление". В группах "сотрудники и общество" и "экология" "Росгосстрах" взял "бронзу", в "корпоративном управлении" "золото".

Всего в рейтинг лучших работодателей-2021 вошли 104 российские компании.