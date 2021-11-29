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Страхование Финансы

"Росгосстрах" вошел в число лучших работодателей России

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Росгосстрах" признана одним из лучших работодателей России по версии авторитетного бизнес-издания Forbes и аудиторской компании KPMG. "Росгосстрах" стал обладателем бронзового статуса в рейтинге лучших работодателей России-2021.

"Наша компания уделяет большое внимание социальной политике и разумному потреблению ресурсов, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Мы стремимся заботиться обо всех сотрудниках, обеспечивая для них комфортную рабочую атмосферу, условия для профессионального и личностного роста. Мы гордимся тем, что мы стали одним из самых привлекательных работодателей страны, и будем стремиться к улучшению своих позиций в рейтинге", — отмечает директор по персоналу компании "Росгосстрах" Дмитрий Лаврентьев.

В этом году в состав жюри вошли специалисты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Они, помимо стандартных HR-показателей (средних зарплат, социального пакета, условий труда и др.), оценивали влияние компаний на общество и экологию. Параметры, по которым оценивалась деятельность компаний, были разделены на три группы: "сотрудники и общество", "экология", "корпоративное управление". В группах "сотрудники и общество" и "экология" "Росгосстрах" взял "бронзу", в "корпоративном управлении" "золото".

Всего в рейтинг лучших работодателей-2021 вошли 104 российские компании.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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