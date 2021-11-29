"Росгосстрах" вошел в число лучших работодателей России

Компания "Росгосстрах" признана одним из лучших работодателей России по версии авторитетного бизнес-издания Forbes и аудиторской компании KPMG. "Росгосстрах" стал обладателем бронзового статуса в рейтинге лучших работодателей России-2021.
"Наша компания уделяет большое внимание социальной политике и разумному потреблению ресурсов, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Мы стремимся заботиться обо всех сотрудниках, обеспечивая для них комфортную рабочую атмосферу, условия для профессионального и личностного роста. Мы гордимся тем, что мы стали одним из самых привлекательных работодателей страны, и будем стремиться к улучшению своих позиций в рейтинге", — отмечает директор по персоналу компании "Росгосстрах" Дмитрий Лаврентьев.
В этом году в состав жюри вошли специалисты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Они, помимо стандартных HR-показателей (средних зарплат, социального пакета, условий труда и др.), оценивали влияние компаний на общество и экологию. Параметры, по которым оценивалась деятельность компаний, были разделены на три группы: "сотрудники и общество", "экология", "корпоративное управление". В группах "сотрудники и общество" и "экология" "Росгосстрах" взял "бронзу", в "корпоративном управлении" "золото".
Всего в рейтинг лучших работодателей-2021 вошли 104 российские компании.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.