Общественный совет при областном минэке высоко оценил работу по поддержке бизнеса в регионе

Члены Общественного совета при областном министерстве экономического развития и инвестиций высоко оценили результаты работы его команды во главе с министром Дмитрием Богдановым.

На днях состоялись публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 гг, в ходе которых участникам были представлены планы и основные направления деятельности минэка на предстоящие три года. Документ традиционно обсуждается с членами Общественного совета, в который входят представители регионального бизнес-сообщества, профессиональных объединений и общественных организаций.

Большое внимание министерство уделяет инновационно-инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций и т. д. Для создания благоприятного инвестклимата, привлечения в регион российских и зарубежных компаний областной минэконом совершенствует инструменты господдержки инвестиционной деятельности; снижает административные барьеры для бизнеса, развивает инвестиционную инфраструктуру и т. д.

В планах — эту работу продолжать. Речь идет о развитии инвестиционных площадок: особой экономической зоны, индустриальных парков, технопарка "Жигулевская долина". В ОЭЗ "Тольятти" в ближайшие три года планируется построить четыре промышленно-производственных корпуса для конкретных инвесторов. Продолжится привлечение инвесторов и арендаторов в сеть индустриальных парков, где резиденты получают земельные участки со всей необходимой инфраструктурой, а также налоговые льготы и другие преференции.

Участники общественных слушаний задавали представителям областного минэкономразвития свои вопросы. В частности, о планах по привлечению инвестиций в регион в следующем году, а также о развитии альтернативной энергетики. Представители министерства пояснили, что в Самарской области уже функционирует солнечная электростанция, а в начале сентября был дан старт реализации масштабного проекта по созданию в регионе ветроэнергетического кластера. Сегодня строительство ветропарков в Красноармейском районе уже началось: выделены земельные участки, подрядчики приступили к строительным работам.

Продолжится работа по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, формированию благоприятного делового климата, развитию сети центров "Мой бизнес". В этом году в регионе выросло число занятых на предприятиях МСП, в том числе предпринимателей и самозанятых граждан. Сегодня этот показатель составляет 578,6 тыс. человек, что на 9,2% больше, чем в 2020 году. Несмотря на сложившуюся ситуацию, за 2021 год в Самарской области зарегистрировано 20,3 тысячи вновь созданных субъектов МСП. Высокую востребованность показал и налоговый режим для самозанятых — сегодня в регионе этот статус имеют более 87 тысячи человек.

Министерство планирует завершить формирование сети муниципальных центров "Мой бизнес" в городах региона. В этом году такие площадки откроются в Октябрьске, Кинеле, Похвистнево, в 2022 году — в Жигулевске. Центры "Мой бизнес" очень востребованы предпринимателями — за 10 месяцев этого года оказано более 7 тысяч услуг. Представители общественности отметили высокий уровень реализации программы по поддержке бизнеса и поблагодарили министерство за работу, которая в последние годы ведется в регионе по совершенствованию линейки инструментов развития предпринимательства.

"Хочется сказать огромное спасибо за ту работу, которая проделывается в рамках проекта "Мой бизнес". Очень много знакомых предпринимателей, которые пользуются услугами, и они оказываются на достаточно высоком уровне. Это нужно поддерживать однозначно", — отметила заместитель генерального директора ООО "Росскат-Капитал" Татьяна Вицуп.

"Я могу сказать, что Самарская область за эти два года просто семимильными шагами скакнула в поддержке предпринимательства на федеральном уровне. Та информационная политика, которой придерживается министерство уже два года, та доступность любых мероприятий для предпринимателей выстроена на самом высоком уровне. Я могу об этом уверенно заявлять, у нас есть отделения во всех регионах России. Самарская область постоянно звучит только в позитивном ключе как в поддержке предпринимательства, так и в поддержке экспорта, развитии инвестиций. Ну и рост в Национальном рейтинге инвестклимата с 65 на 8 место за последние 4 года — это потрясающий результат. Предприниматели высоко оценивают ту работу, которую делает министерство и, в частности, профильный департамент", — поблагодарил руководитель регионального отделения "Деловой России" в Самарской области Дмитрий Хилов.

"Мы благодарны представителям бизнес-сообщества за высокую оценку работы команды министерства. Наша ежедневная деятельность связана с созданием лучших условий для бизнеса и инвесторов, снижением административного давления и формированием широкого спектра мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для крупных компаний, готовых реализовать в регионе свой инвестпроект. Мы понимаем всю ответственность за то, как себя ощущает предпринимательское сообщество, и готовы продолжать работать в этом направлении, в партнерстве с нашими предпринимателями", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.